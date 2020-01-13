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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Critics’ Choice Awards 2020: названо переможців кінопремії

У Лос-Анджелесі відбулося щорічне вручення премії Critics’ Choice Movie Awards. Нагороду в номінації Кращий фільм отримав Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.

Нагороду за режисуру отримали Сем Мендес (за драму 1917) і Пон Чжун (Паразити).

Премія за кращу чоловічу роль дісталася Хоакіну Феніксу, який зіграв головну роль у фільмі Джокер.

Кращою актрисою назвали Рене Зеллвегер за роль голлівудської зірки Джуді Гарленд у фільмі Джуді.

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Нагороди за ролі другого плану отримали актриса Лора Дерн (Шлюбна історія) і Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді).

Кращим акторським ансамблем були визнані артисти фільму Ірландець.

Переможці у інших номінаціях:

  • Краща комедія – фільм Мене звуть Долемайт
  • кращий хоррор – Ми
  • краща кінострічка в категорії Екшен – Месники: Фінал
  • краща кінострічка іноземною мовою – Паразити
  • кращий мультфільм – Історія іграшок-4
  • кращий сценарій – Квентін Тарантіно Одного разу в Голлівуді
  • кращий адаптований сценарій – Грета Гервіг Маленькі жінки
  • кращий драматичний серіал – Спадкоємці (HBO)
  • кращий комедійний серіал – Погань (Amazon)
  • кращий міні-серіал – Коли вони нас побачать (Netflix).

До слова, премія Critics’ Choice Awards вручається Асоціацією кінокритиків, які працюють на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях.

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Джерело: Critics’ Choice

Фото: Critics’ Choice

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