Critics’ Choice Awards 2020: названо переможців кінопремії

У Лос-Анджелесі відбулося щорічне вручення премії Critics’ Choice Movie Awards. Нагороду в номінації Кращий фільм отримав Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.

Нагороду за режисуру отримали Сем Мендес (за драму 1917) і Пон Чжун (Паразити).

Премія за кращу чоловічу роль дісталася Хоакіну Феніксу, який зіграв головну роль у фільмі Джокер.

Кращою актрисою назвали Рене Зеллвегер за роль голлівудської зірки Джуді Гарленд у фільмі Джуді.

Нагороди за ролі другого плану отримали актриса Лора Дерн (Шлюбна історія) і Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді).

Кращим акторським ансамблем були визнані артисти фільму Ірландець.

Переможці у інших номінаціях:

Краща комедія – фільм Мене звуть Долемайт

кращий хоррор – Ми

краща кінострічка в категорії Екшен – Месники: Фінал

краща кінострічка іноземною мовою – Паразити

кращий мультфільм – Історія іграшок-4

кращий сценарій – Квентін Тарантіно Одного разу в Голлівуді

кращий адаптований сценарій – Грета Гервіг Маленькі жінки

кращий драматичний серіал – Спадкоємці (HBO)

кращий комедійний серіал – Погань (Amazon)

кращий міні-серіал – Коли вони нас побачать (Netflix).

До слова, премія Critics’ Choice Awards вручається Асоціацією кінокритиків, які працюють на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях.

Джерело: Critics’ Choice

Фото: Critics’ Choice