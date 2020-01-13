Critics’ Choice Awards 2020: названо переможців кінопремії

У Лос-Анджелесі відбулося щорічне вручення премії Critics’ Choice Movie Awards. Нагороду в номінації Кращий фільм отримав Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.
The #CriticsChoice Award for Best Picture goes to @OnceInHollywood. #onceuponatimeinhollywood pic.twitter.com/Mu4jJ426zX
— Critics’ Choice (@CriticsChoice) 13 января 2020 г.
Нагороду за режисуру отримали Сем Мендес (за драму 1917) і Пон Чжун (Паразити).
#sammendes wins the #criticschoice Award for Best Director for @1917. #1917Film @1917FilmUK pic.twitter.com/LI5sjL09Id
— Critics’ Choice (@CriticsChoice) 13 января 2020 г.
Премія за кращу чоловічу роль дісталася Хоакіну Феніксу, який зіграв головну роль у фільмі Джокер.
.@hildurness wins the #CriticsChoice Award for Best Score for @jokermovie. #JokerMovie #joker pic.twitter.com/EMS3uaECq2
— Critics’ Choice (@CriticsChoice) 13 января 2020 г.
Кращою актрисою назвали Рене Зеллвегер за роль голлівудської зірки Джуді Гарленд у фільмі Джуді.
Renee. Best Actress. Classic beauty. #CriticsChoice pic.twitter.com/OgQZBmMjVq
— Critics’ Choice (@CriticsChoice) 13 января 2020 г.
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Нагороди за ролі другого плану отримали актриса Лора Дерн (Шлюбна історія) і Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді).
#bradpitt wins the #criticschoice Award for Best Supporting Actor for his role in @OnceInHollywood. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/dvpTlQzKn1
— Critics’ Choice (@CriticsChoice) 13 января 2020 г.
Кращим акторським ансамблем були визнані артисти фільму Ірландець.
The big moment!!! Best picture to @OnceInHollywood at #CriticsChoice!! pic.twitter.com/XFoYgKqGY0
— Critics’ Choice (@CriticsChoice) 13 января 2020 г.
Переможці у інших номінаціях:
- Краща комедія – фільм Мене звуть Долемайт
- кращий хоррор – Ми
- краща кінострічка в категорії Екшен – Месники: Фінал
- краща кінострічка іноземною мовою – Паразити
- кращий мультфільм – Історія іграшок-4
- кращий сценарій – Квентін Тарантіно Одного разу в Голлівуді
- кращий адаптований сценарій – Грета Гервіг Маленькі жінки
- кращий драматичний серіал – Спадкоємці (HBO)
- кращий комедійний серіал – Погань (Amazon)
- кращий міні-серіал – Коли вони нас побачать (Netflix).
До слова, премія Critics’ Choice Awards вручається Асоціацією кінокритиків, які працюють на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях.
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Джерело: Critics’ Choice
Фото: Critics’ Choice