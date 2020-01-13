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Морбіус – перший трейлер фільму з Джаредом Лето

На YouTube вийшов перший тизер-трейлер фільму Морбіус з Джаредом Лето в ролі культового чудовиська Marvel.

– Один з найбільш переконливих і суперечливих персонажів Marvel виходить на великий екран, коли лауреат Оскара Джаред Лето перетворюється в загадкового антигероя Майкла Морбіуса, – зазначено в описі під відео.

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За сюжетом, небезпечно хворий на рідкісну хворобу крові та сповнений рішучості врятувати інших, які також страждають від цього, доктор Морбіус приймає відчайдушний виклик.

– Те, що на перший погляд здається радикальним успіхом, незабаром виявляється, ліками, потенційно гіршими за хворобу.

Морбіус виходить 31 липня 2020 року в США та Великій Британії.

Раніше Marvel показав трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон.

Фото: IMDb

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