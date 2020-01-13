Стали відомі всі номінанти на премію Американської кіноакадемії Оскар в 2020 році. Спеціальну церемонію оголошення провели актори Джон Чо та Іссай Рей.

Найбільшу кількість номінацій, одинадцять отримала стрічка Джокера від режисера Тодда Філліпса.

По десять номінацій одразу у трьох фільмів: 1917, Ірландець та Одного разу… в Голлівуді. В шести категоріях на перемогу претендують стрічки: Кролик Джоджо, Маленькі жінки, Шлюбна історія та Паразити.

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Повний список претендентів на нагороди 92-ї кінопремії Оскар виглядає так:

Найкращий фільм:

Ірландець

1917

Джокер

Одного разу…в Голлівуді

Паразити

Аутсайдери

Маленькі жінки

Шлюбна історія

Найкращий актор:

Леонардо Ді Капріо – Одного разу… в Голлівуді

Адам Драйвер – Шлюбна історія

Хоакін Фенікс – Джокер

Джонатан Прайс – Два Папи

Антоніо Бандерас – Біль і слава

Найкраща актриса:

Синтія Еріво – Гаррієт

Скарлетт Йоханссон – Шлюбна історія

Сірша Ронан – Маленькі жінки

Шарліз Терон – Скандал

Рене Зеллвегер – Джуді

Найкращий режисер:

Пон Чжун Хо – Паразити

Сем Мендес – 1917

Тодд Філліпс – Джокер

Мартін Скорсезе – Ірландець

Квентін Тарантіно – Одного разу… в Голлівуді

Найкращий актор другого плану:

Том Хенкс – Прекрасний день по сусідству

Ентоні Хопкінс – Два Папи

Аль Пачіно – Ірландець

Джо Пеші – Ірландець

Бред Пітт – Одного разу… в Голлівуді

Найкраща актриса другого плану:

Кеті Бейтс – Справа Річарда Джуелла

Лора Дерн – Шлюбна історія

Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо

Флоренс П’ю – Маленькі жінки

Марго Роббі – Скандал

Найкращий адаптований сценарій:

Ірландець

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькі жінки

Два Папи

Найкращий оригінальний сценарій:

1917

Ножі наголо

Шлюбна історія

Паразити

Одного разу… в Голлівуді

Найкраща робота оператора:

Маяк

1917

Одного разу… в Голлівуді

Джокер

Ірландець

Найкраща робота художника-постановника:

1917

Одного разу… в Голлівуді

Паразити

Ірландець

Кролик Джоджо

Найкращий дизайн костюмів:

Ірландець

Кролик Джоджо

Маленькі жінки

Одного разу… в Голлівуді

Джокер

Найкращий монтаж:

Аутсайдери

Ірландець

Кролик Джоджо

Джокер

Паразити

Найкращий композитор:

Джокер

Маленькі жінки

Шлюбна історія

Зоряні війни: Скайуокер. Схід

1917

Найкраща пісня:

I Can not Let You Throw Yourself Away – Історія іграшок 4

(I’m Gonna) Love Me Again – Рокетмен

Stand Up – Гаррієт

I’m Standing With You – Прорив

Into The Unknown – Холодне серце 2

Найкращі візуальні ефекти:

1917

Месники: Фінал

Ірландець

Король Лев

Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкращий грим і зачіски:

Скандал

Малефісента: Володарка темряви

Джуді

Джокер

1917

Найкраще зведення звуку:

Ford проти Ferrari

До зірок

Джокер

1917

Одного разу… в Голлівуді

Найкращий монтаж звуку:

Ford проти Ferrari

Джокер

1917

Одного разу… в Голлівуді

Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкращий фільм іноземною мовою:

Паразити

Тіло Христове

Країна меду

Біль і слава

Знедолені

Найкращий анімаційний фільм:

Клаус

Історія іграшок 4

Як приручити дракона 3

Втрачене ланка

Я втратив тіло

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

Дочка

Котбуль

Незабутньо

Волохата любов

Сестра

Найкращий документальний фільм:

Американська фабрика

Печера

Грань демократії

Для Сами

Країна меду

Найкращий короткометражний документальний фільм:

У відсутності

Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)

Життя захоплює мене

Супермен з Сент-Луїса

Іди, біжи, ча-ча

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

Братство

Футбольний клуб нафти

Вікно навпроти

Sorria

Сестра

Церемонія вручення премії Оскар у 2020 пройде в ніч з 9-го на 10-е лютого. Також Факти ICTV розповідали, де пройде церемонія вручення статуеток Оскар.