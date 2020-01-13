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Помер режисер Пригод Електроніка Костянтин Бромберг

Режисер Костянтин Бромберг помер у віці 80 років у Детройті.

– Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів Чародії і Пригоди Електроніка, – написав режисер і сценарист Михайло Ідов.

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Він розповів, що його батьки були добре знайомі з режисером.

Причина смерті Бромберга не називається.

Раніше Факти ICTV писали, що в Парижі у віці 79 років померла відома актриса Анна Карина.

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