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Привіт, відпустко! Дорофеєва в бікіні влаштувала гарячі танці з Дантесом

Українська співачка, солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофеєва вирушила в довгоочікувану відпустку зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, а також з їх спільними друзями.

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Пара охоче ділиться фотографіями з відпочинку в теплих краях, зокрема і досить відвертими.

Також пара записала веселе відео в ТікТок, яке вони присвятили початку довгоочікуваних канікул.

Привіт, відпустко! Дорофеєва в бікіні влаштувала гарячі танці з Дантесом / 3 фотографии
@nadyadorofeevaОтпууууууск  vladimirdantes #рек♬ Menin Qyzym – Nurik Smit

Раніше Факти ICTV писали, що російська модель Ірина Шейк поділилася з підписниками знімком з відпочинку в Коста-Ріці.

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