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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Біллі Айлиш напише саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда

Американська співачка Біллі Айліш напише саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда – Бонд 25.

До слова, у створенні головного саунда братиме участь і брат виконавиці – Фіннеас.

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– Божевілля, відчувати себе частиною цього. Можливість записати пісню для фільму, який є частиною легендарної серії, величезна честь для мене. Джеймс Бонд – найкрутіша франшиза в історії кіно. Я все ще в шоці, – зазначила Біллі Айліш.

18-річна співачка стане наймолодшим виконавцем за всю історію франшизи.

Музику до картини напише оскароносний композитор Ганс Ціммер, який раніше написав теми для мультфільму Король Лев, фільмів Гладіатор, Перл-Харбор, Початок, Інтерстеллар, Пірати Карибського моря.

Бонд 25. Не час помирати – це 25-й фільм про легендарного агента 007. Режисером картини виступить Кері Фукунага. Головну роль зіграє Деніел Крейг. Світова прем’єра фільму намічена на 2 квітня 2020 року.

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