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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Зірка серіалу Горець Стен Кірш наклав на себе руки

Голлівудський актор Стен Кірш наклав на себе руки. Тіло артиста знайшла дружина Крістін Грін у його будинку в Лос-Анджелесі. Акторові було 51 рік.

Кірш наклав на себе руки, повісившись у ванній.

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Світовому глядачеві він найбільше відомий за роллю Річі Райана в культовому серіалі 1990-х років Горець. Крім того, Кірш знявся в одному з епізодів серіалу Друзі та в серіалі Головна лікарня.

Також Стен викладав акторську майстерність. У 2008 році він заснував власну акторську студію під назвою Stan Kirsch Studios.

Раніше Факти ICTV писали, що в Парижі у віці 79 років померла відома актриса Анна Карина.

Фото: Entertainment channel

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