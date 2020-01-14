Голлівудський актор Стен Кірш наклав на себе руки. Тіло артиста знайшла дружина Крістін Грін у його будинку в Лос-Анджелесі. Акторові було 51 рік.
Кірш наклав на себе руки, повісившись у ванній.
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Світовому глядачеві він найбільше відомий за роллю Річі Райана в культовому серіалі 1990-х років Горець. Крім того, Кірш знявся в одному з епізодів серіалу Друзі та в серіалі Головна лікарня.
Також Стен викладав акторську майстерність. У 2008 році він заснував власну акторську студію під назвою Stan Kirsch Studios.
Раніше Факти ICTV писали, що в Парижі у віці 79 років померла відома актриса Анна Карина.
Фото: Entertainment channel
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