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Факти / Шоу-бізнес

Alyona Alyona презентувала нову пісню

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася з підписниками відео, на якому на тлі власної кімнати виконала пісню під назвою Лайно.

– Що там витікає з екранів? То чий сніданок? Молоко, вівсянка, лайно. Скільки б не тікали від коробок, все заполонили роботи. Знову усі за одно, – зачитала Alyona Alyona.

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За 7 годин з моменту публікації відео набрало більше 80 000 вподобань. Підписники із захватом відреагували на пісню:

– Найкрасивіша, неймовірна, така щира, завжди чекаємо нових пісень, потіш частіше новими відео.

 

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Раніше Факти ICTV писали, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona потрапила до списку 50 нових артистів 2020 року британської газети The Guardian. Видання нагадує, що Олена Савраненко раніше була вихователькою дитячого садочка і у своїх піснях не використовує нецензурну лексику.

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