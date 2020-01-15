Компанія Sony Pictures опублікувала новий трейлер фільму Бладшот, разом з яким стало відомо, що дату виходу стрічки перенесли на 12 березня.

Головну роль у фільмі виконав американський актор Він Дизель.

У трейлері можна побачити у дії суперсолдата Бладшота, якого наділили силами за допомогою спеціальних наноботів.

Також у ролику показано кілька сцен екшну, з яких можна зробити висновок, що Бладшот буде досить брутальним.

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Стрічка знята за мотивами однойменного коміксу, який розповідає про Рея Гаррісона, якого вбили, а згодом повернули до життя як суперсолдата Бладшота.

Проте він втрачає свою пам’ять, що робить його чудовою живою зброєю, адже ним можна легко маніпулювати. Так, у трейлері показано, як вчені перезаписують пам’ять Бладшоту.

Але суперсолдат спробує повернути свої спогади і дізнатися, що сталося з ним і його сім’єю насправді.

До слова, з’явився трейлер фільму за коміксами Marvel Морбіус з Джаредом Лето у головній ролі.

Відео: B&H Film Distribution Company