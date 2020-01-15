Американський актор Стен Кірш помер у віці 51 року, покінчивши життя самогубством.

Актора, який зіграв у серіалах Горець, Друзі і Головний госпіталь, виявили повішеним у ванній власного будинку в Лос-Анджелесі.

Стен Кірш народився 15 липня 1968 року в Нью-Йорку. Вперше він з’явився в кіно, коли йому було чотири роки.

У 2008 році актор заснував власну акторську студію, також він виступав в ролі режисера і продюсера.

Стен Кірш найбільш відомий за роллю у серіалі Горець. Він упродовж шести сезонів грав Річі Раяна – друга головного героя Дункана Маклауда. Також Кірш з’явився в епізодичній ролі у серіалі Друзі.

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В останні роки він керував власною студією акторської майстерності у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, 14 січня голлівудський актор Стен Кірш покінчив життя самогубством.