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Збиралася співати, а запропонували інтим: Оля Полякова про поїздку до Януковича

Оля Полякова розповіла, що один з міністрів Віктора Януковича привозив її на кримську дачу до екс-президента для виступу, але виявилося, що від неї вимагалося не тільки це.

– Був такий… міністр культури часів Януковича. Він привіз мене співати до Януковича в надії, що буде інтим. Коли я йому відмовила, він відмовився везти мене додому, – розповіла вона.

Вона зібрала сумку і пішки пішла з дачі, де виступала. На трасі вона викликала таксі, яке її забрало.

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Також Полякова розповіла, як саме їй пропонували інтим.

– Типу, ага-ага? На що я відповіла: “А що? Чому? Що це взагалі?” Класну фразу йому сказала: “Ви прийдете і підете, а я залишуся назавжди”, – сказала вона.

Співачка не назвала ім’я екс-міністра, щоб у нього не було проблем з дружиною.

До слова, міністрами культури при Януковичі були Михайло Кулиняк і Леонід Новохатько.

Нагадаємо, 1 січня Оля Полякова презентувала кліп на пісню Ночная жрица. Режисерами відео виступили Діма Маніфест і Дмитро Шмурак.

Джерело: Гордон

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