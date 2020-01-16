Трейлер фантастичного бойовика Божевільний Майлз з Деніелом Редкліффом у головній ролі вийшов 16 січня.

У комедійному бойовику Божевільний Майлз персонажу Редкліффа доведеться бігати вулицями у халаті з прикріпленими до його рук пістолетами.

Цього разу акторові дісталася роль розробника відеоігор на ім’я Майлз.

Він любить писати дошкульні коментарі на форумах. Одного разу до героя вламуються ображені ним маніяки і болтами прикріплюють до його рук зброю. Майлз стає учасником жорстокої гри на виживання, яку транслюють в інтернеті.

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Згідно з правилами, Майлз повинен вбити найнебезпечнішу учасницю на ім’я Нікс. Але є невелика проблема: тепер через руки-пістолети розробник не може навіть самостійно надягнути штани.

Українська прем’єра фільму запланована на 5 березня.

До слова, з’явився трейлер фільму за коміксами Marvel Морбіус з Джаредом Лето у головній ролі.