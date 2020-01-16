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Дорофеєва показала фото без білизни на пляжі – Потап не стримався

Солістка гурту Время и Стекло проводить свій відпочинок у Домініканській республіці разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Спочатку співачка спокушувала фотографіями в купальнику, а зараз опублікувала знімок без бюстгальтера.

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Дорофеєва позує на фото без білизни, прикриваючись книгою.

– НІ СИ. Джен Сінсеро. Будь упевнений у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед, – підписала фото Дорофєєва.

Такий знімок не давав спокою навіть колегам співачки.

– Ти б ще вся гола роздяглася, скоро в порнусі треба зніматися буде, чого ви навчаєте дітей, а Дантесу подобається, що його дружина п…..ка? (Співачка), – написав Потап.

Дорофеєва показала фото без білизни на пляжі – Потап не стримався / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що російська модель Ірина Шейк поділилася з підписниками знімком з відпочинку в Коста-Ріці.

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