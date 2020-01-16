Люблю ранкові тренування! Засмагла Каменських вийшла на пробіжку у міні-шортах

Популярна українська співачка Настя Каменських навіть під час відпочинку в Мексиці підтримує фігуру та займається спортом.

Зірка опублікувала знімок, на якому постала засмаглою в міні-шортах.

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– Доброго спортивного ранку! Спорт – вже давно невід’ємна частина мого життя. Навіть в найбільш завантажені періоди я завжди знаходжу час на пробіжку, комплекс вправ, розтяжку, або на цілісне спортивне тренування в залі, – написала Каменських.

Також співачка додала, що вважає за краще тренуватися вранці, так як це – гарантія гарного настрою на цілий день.

– Спорт під час відпочинку, на свіжому повітрі, та ще й в улюбленій Мексиці – це взагалі, – написала Каменських.

Підписники із захопленням відреагували на нову публікацію артистки і відзначили, що у неї чудова фігура.

– Шикарна, пощастило Потапу з дружиною, неймовірна, спортсменка і красуня, – написали шанувальники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 16 Янв 2020 в 12:22 PST

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