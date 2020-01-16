PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Люблю ранкові тренування! Засмагла Каменських вийшла на пробіжку у міні-шортах

Популярна українська співачка Настя Каменських навіть під час відпочинку в Мексиці підтримує фігуру та займається спортом.

Зірка опублікувала знімок, на якому постала засмаглою в міні-шортах.

Читайте: З одягу лише квітка у волоссі: Каменських знялася повністю оголеною

– Доброго спортивного ранку! Спорт – вже давно невід’ємна частина мого життя. Навіть в найбільш завантажені періоди я завжди знаходжу час на пробіжку, комплекс вправ, розтяжку, або на цілісне спортивне тренування в залі, – написала Каменських.

Також співачка додала, що вважає за краще тренуватися вранці, так як це – гарантія гарного настрою на цілий день.

– Спорт під час відпочинку, на свіжому повітрі, та ще й в улюбленій Мексиці – це взагалі, – написала Каменських.

Підписники із захопленням відреагували на нову публікацію артистки і відзначили, що у неї чудова фігура.

– Шикарна, пощастило Потапу з дружиною, неймовірна, спортсменка і красуня, – написали шанувальники.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Каменських поділилася з прихильниками планами на 2020.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка