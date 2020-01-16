PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Netflix показав другий трейлер серіалу Сексуальне виховання 2

Другий трейлер другого сезону серіалу Сексуальне виховання (Sex Education) опублікували на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Прем’єра відбудеться 17 січня. Всього у другому сезоні серіалу буде вісім серій.

За сюжетом, школяр Отіс Мілберн під впливом своєї матері, яка є фахівцем з сексології та психології стосунків, відкриває у собі талант вирішувати проблеми сексуального характеру. Тоді він за гроші починає допомагати своїм однокласникам.

Читайте: Бладшот – трейлер фільму з Віном Дізелем

За словами творців серіалу, у другому сезоні Сексуального виховання герої намагатимуться побудувати особисте життя, а кількість і рівень проблем, які доведеться вирішувати Отісу, значно ускладняться.

Так, у сором’язливого головного героя виникнуть перші справжні стосунки, а його мати стане новим викладачем в школі Отіса, де вестиме уроки статевого виховання.

Є у трейлері також Мейв – дівчина, в яку довгий час був закоханий підліток.

Раніше Факти ICTV публікували трейлер фантастичного бойовика Божевільний Майлз.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка