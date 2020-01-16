Другий трейлер другого сезону серіалу Сексуальне виховання (Sex Education) опублікували на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Прем’єра відбудеться 17 січня. Всього у другому сезоні серіалу буде вісім серій.

За сюжетом, школяр Отіс Мілберн під впливом своєї матері, яка є фахівцем з сексології та психології стосунків, відкриває у собі талант вирішувати проблеми сексуального характеру. Тоді він за гроші починає допомагати своїм однокласникам.

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За словами творців серіалу, у другому сезоні Сексуального виховання герої намагатимуться побудувати особисте життя, а кількість і рівень проблем, які доведеться вирішувати Отісу, значно ускладняться.

Так, у сором’язливого головного героя виникнуть перші справжні стосунки, а його мати стане новим викладачем в школі Отіса, де вестиме уроки статевого виховання.

Є у трейлері також Мейв – дівчина, в яку довгий час був закоханий підліток.

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