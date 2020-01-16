Крістофер Толкін помер у віці 95 років на південному сході Франції. Він був сином відомого автора Володаря Кілець Джона Толкіна.

Після смерті батька Крістофер Толкін займався виданням його книг також він намалював карти для Володаря кілець.

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Толкін редагував більшу частину книг свого батька, включаючи ті, які були видані після його смерті.

Також він критикував екранізацію кінотрилогій Володар кілець і Хоббіт.

Останні роки життя він провів у Франції зі своєю другою дружиною Балі Толкін.

До слова, 15 січня компанія Amazon назвала імена акторів, які зіграють в серіалі за мотивами культового фентезі Володар кілець. Список з 15 акторів опублікований на сторінці проекту в Twitter.