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Спіноф Гри престолів вийде на HBO у 2022 році

Спіноф Гри престолів про династію Таргарієнів Будинок Дракона вийде на каналі HBO в 2022 році.

Про це розповів програмний директор телеканалу Кейсі Блойс.

Точну дату прем’єри Блойс не назвав, оскільки шоу знаходиться на дуже ранній стадії розробки.

– Сюжет приквела буде створений за мотивами книги Полум’я і кров Джорджа Мартіна, який разом з Райаном Кондалом виступить його сценаристом, – зазначив Блойс.

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Дія нового серіалу розгорнеться за 300 років до подій Гри престолів і розповідатиме про правління династії Таргарієнів.

Режисером Будинку дракона стане британець Мігель Сапочник.

Нагадаємо, серіал Гра престолів отримав 32 номінації на Еммі.

Джерело: Variety

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