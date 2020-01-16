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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Співак Сюткін, що підтримав анексію Криму, планує дати концерт у Києві

Новина про концерт Валерія Сюткіна з’явилась на декількох концертних ресурсах. Подію артист запланував на 27 квітня в Палаці Україна.

Валерій Сюткін – російський артист, екс-учасник радянського гурту Браво. Популярним артист був у 1990-х роках. В анонсі концерту розповідається історія “успішної сольної кар’єри” Сюткіна.

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Ось як артист у 2014 році прокоментував факт російської анексії Криму.

– Історично, якщо говорити про Крим, там помилку допустили ще раніше, коли Микита Хрущов його з легкої руки присвоїв. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Безкровно, красиво, й історична справедливість, можливо, взяла гору, — заявив він тоді.

Також відомо, что Валерій Сюткін також виступав в окупованому Криму у 2014 та 2015 роках.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що в Україну не пустили Настю Івлєєву.

Джерело: Parter

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