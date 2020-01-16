Депутат Держдуми РФ, відомий дзюдоїст Дмитро Носов прокоментував виклик, який йому кинув знаменитий реп-виконавець Олексій Долматов, відомий під псевдонімом Гуф.

Він наголосив, що причина проблем репера – у наркотиках.

– Я б рекомендував Олексію зав’язувати з наркотиками, тим більше у Таїланді, тому що тут дуже суворе покарання за це, – сказав він.

Носов додав, що не збирається проводити поєдинок з Гуфом, бо у нього є важливіші справи.

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– Я не хочу і не збираюся витрачати своє життя на виклики всіх бажаючих наркоманів, алкоголіків тощо, – підсумував він.

Раніше репер Гуф викликав на бій Дмитра Носова, звинувативши в тому, що він зруйнував його сім’ю.

Джерело: govoritmoskva.ru

Фото: Дмитрий Носов