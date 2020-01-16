Знаменитий реп-виконавець Олексій Долматов, відомий під псевдонімом Гуф, викликав на бій дзюдоїста і бронзового призера Олімпійських ігор-2004 в Афінах Дмитра Носова.

– Носов, йди сюди, я один на пляжі, давай. Мені здається, у нас з тобою є невияснене питання – у Сліма, мене, моєї дружини є питання.

Де ви там тренуєтеся? Хочеш, я під’їду один? Ви ж там бійці, Галустян. Давай, під’їжджай, депутат, – сказав Гуф.