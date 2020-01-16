Знаменитий реп-виконавець Олексій Долматов, відомий під псевдонімом Гуф, викликав на бій дзюдоїста і бронзового призера Олімпійських ігор-2004 в Афінах Дмитра Носова.
– Носов, йди сюди, я один на пляжі, давай. Мені здається, у нас з тобою є невияснене питання – у Сліма, мене, моєї дружини є питання.
Де ви там тренуєтеся? Хочеш, я під’їду один? Ви ж там бійці, Галустян. Давай, під’їжджай, депутат, – сказав Гуф.
Гуф пояснив, що Носов “перейшов йому дорогу”.
– Я хочу дізнатися, де я тобі дорогу перейшов настільки, що ти захотів позбавити мене всього майбутнього, – сказав Гуф.
Гуф заявив, що через Носова у нього зруйнувалася родина.
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Колишнього учасника гурту CENTR в 2015 році разом з іншим репером Слімом затримали в аеропорту Красноярська. У крові артистів були знайдені сліди кокаїну і марихуани.
Нагадаємо, ініціатором арешту Гуфа і Сліма стало руху Антіділер, яке очолює Носов.
Джерело: Гуф