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Британський співак Yungblud виступить на Atlas Weekend 2020

Британський співак Yungblud виступить на Atlas Weekend 2020.

Британець записав саундтрек до серіалу 13 причин чому, виступав на розігріві у Muse та випустив спільний трек із Деном Рейнолдсом із Imagine Dragons.

Читайте: Twenty One Pilots стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020

А вже цього літа Yungblud нарешті заграє у Києві на Atlas Weekend 2020.

До речі, ми також розповідали, де купити квитки на Atlas Weekend 2020.

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