Буде скромно і по-європейськи: наречена Павліка розповіла про майбутнє весілля

Віктор Павлік невдовзі одружиться з Катериною Реп’яховою. Його молода наречена розповіла, що весілля заплановане на літо 2020 року.

Різниця у віці між майбутнім пождружжям становить 29 років.

– Подія відбудеться цього літа. Це буде європейське весілля без застілля, без тостів, без конкурсів. Буде невелика церемонія і фуршет. Із знаменитостей нікого запрошувати теж не будемо, мета весілля не в цьому, – розповіла Реп’яхова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Репяхова Екатерина (@repyahovakate) 27 Июл 2019 в 11:26 PDT

Раніше пара приховувала свої стосунки, адже співак був одружений, а Катерина працювала його концертним директором. Минулого року Віктор Павлік оголосив, що розлучується. Вже незабаром фанати заговорили про його переїзд до Катерини.

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Тоді пара почала з’являтися разом на світських заходах і на сторінках друкованих видань.

На початку цього року наречена музиканта у своєму профілі Instagram показала, як обирає весільну сукню. Тоді стало зрозуміло, що весіллю – бути.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Настя Каменських і Потап провели медовий місяць.

Джерело: Lime

Фото: repyahovakate