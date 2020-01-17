Буде скромно і по-європейськи: наречена Павліка розповіла про майбутнє весілля

Віктор Павлік невдовзі одружиться з Катериною Реп’яховою. Його молода наречена розповіла, що весілля заплановане на літо 2020 року.
Різниця у віці між майбутнім пождружжям становить 29 років.
– Подія відбудеться цього літа. Це буде європейське весілля без застілля, без тостів, без конкурсів. Буде невелика церемонія і фуршет. Із знаменитостей нікого запрошувати теж не будемо, мета весілля не в цьому, – розповіла Реп’яхова.
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Раніше пара приховувала свої стосунки, адже співак був одружений, а Катерина працювала його концертним директором. Минулого року Віктор Павлік оголосив, що розлучується. Вже незабаром фанати заговорили про його переїзд до Катерини.
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Тоді пара почала з’являтися разом на світських заходах і на сторінках друкованих видань.
На початку цього року наречена музиканта у своєму профілі Instagram показала, як обирає весільну сукню. Тоді стало зрозуміло, що весіллю – бути.
Раніше Факти ICTV писали про те, як Настя Каменських і Потап провели медовий місяць.
Джерело: Lime
Фото: repyahovakate