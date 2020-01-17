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Легендарная пыль: Моргенштерн випустив новий альбом

Репер Алішер Моргенштерн випустив новий альбом, який називається Легендарная пыль.

У новий доробок співака увійшло 10 треків, записаних за сім днів.

– Сьогодні, виходить найкращий альбом тисячоліття. 10 треків, записаних за сім днів в прямому ефірі, – заявив репер.

Легендарную пыль Моргенштерна слухайте на сайті Факти ICTV.

Читайте: Music To Be Murdered By: Емінем раптово випустив новий альбом

Нагадаємо, 10 січня співачка Селена Гомес представила свій новий альбом Rare. До слова, з моменту її попереднього релізу Revival вже пройшло 5 років.

Фото: morgen_shtern

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