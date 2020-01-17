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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Music To Be Murdered By: Емінем раптово випустив новий альбом

Емінем раптово випустив альбом Music To Be murdered By. Реліз став 11-м в дискографії співака.

На новій платівці 20 треків разом з інтерлюдіями, інтро і аутро.

У записі нового альбому взяли участь Ед Ширан, Скайлар Грей, Juice WORLD (трагічно загинув минулого року) та інші.

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На обкладинці альбому репер стоїть з пістолетом біля однієї скроні і з сокирою з іншої.

У своєму Twitter Емінем розповів, що на її створення він надихнувся відомою фотографією режисера Альфреда Хічкока.

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року Емінем так само несподівано для всіх випустив альбом Kamikaze. У його записі брали участь американський репер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг і канадська співачка Джессі Рейес, яка співає з Емінемом у двох піснях.

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