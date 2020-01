Репер Емінем випустив новий студійний альбом Music To Get Murdered By, проте платівка одразу викликала хвилю невдоволення у прихильників артиста.

Річ у тому, що репер в у треку Unaccommodating співає: Я вичікую, кричу: Бомби пішли. Ніби я ‎біля концерту Аріани Ґранде і чекаю.‎



Посилання до теракту у Манчестері на концерті американської поп-діви розлютило матір загиблого під час вибуху 29-річного блогера Мартіна Хетта Фіген Мюррей. Вона назвала ‎ пісню безглуздою.‎

– Здається, він користується популярністю Аріани Ґранде та говорить неприємні речі про інших відомих людей. Це ‎нерозумно та абсолютно безглуздо. І перш ніж всі фанати Емінема накинуться на мене – мене це ‎не цікавить, я не буду їм відповідати, – заявила Фіген Мюррей.

За такі рядки у композиції на Емінема образилися навіть його віддані прихильники.

Емінем заговорив на таку чутливу тему. Сумно, що він може лише у такий спосіб привернути увагу. Він психічно хворий, дуже збочений та огидний.

Я великий фанат Емінема, але рядок про бомбу в Манчестері дуже зневажливий. Можливо, мій ‎улюблений артист взагалі розчарував мене таким дивним і травматичним рядком про моє місто.

‎Я люблю Емінема, але у цього хлопця дійсно є рядок нової пісні, який висміює вибух на концерті ‎Аріани Ґранде, а потім відразу після цього чутно звук вибуху.

Теракт у Манчестері (Велика Британія) відбувся 22 травня 2017 року на Манчестер Арені, де проходив концерт американської поп-співачки Аріани Ґранде. Тоді загинули 23 людини, зокрема і сам смертник, який підірвав саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Терористом виявився 22-річний британець лівійського походження Салман Рамадан Абеді.

Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання Ісламська держава.

Раніше Факти ICTV розповідали про альбом Емінема Music To Get Murdered By та публікували всі пісні з платівки.

