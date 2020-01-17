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Вона сказала Так! Добринін зробив пропозицію переможниці Холостяка

Микита Добринін зробив пропозицію своїй обраниці і переможниці шоу Холостяк Дарині Квітковій.

Пропозицію Добринін зробив на Балі і виклав селфі з нареченою. На фото Дарина показує обручку.

Читайте: Фінал Холостяка 9: як розвивалися стосунки Даші та Микити

– Вона сказала Так! – написав він.

 

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Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Нагадаємо, переможниця шоу Холостяк 9 Дар’я Квіткова розповіла, що після перемоги їй писали мами інших учасниць проекту неприємні речі.

За її словами, вона пішла на проект, тому що проспорила дружині брата і нічого не знала про те хто такий Микита Добринін.

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