Вона сказала Так! Добринін зробив пропозицію переможниці Холостяка

Микита Добринін зробив пропозицію своїй обраниці і переможниці шоу Холостяк Дарині Квітковій.
Пропозицію Добринін зробив на Балі і виклав селфі з нареченою. На фото Дарина показує обручку.
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– Вона сказала Так! – написав він.
Нагадаємо, переможниця шоу Холостяк 9 Дар’я Квіткова розповіла, що після перемоги їй писали мами інших учасниць проекту неприємні речі.
За її словами, вона пішла на проект, тому що проспорила дружині брата і нічого не знала про те хто такий Микита Добринін.
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