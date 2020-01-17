17 січня відбулася прем’єра другого сезону серіалу Сексуальне виховання.

Сексуальне виховання можуть подивитися на стрімінговому сервісі Netflix всі підписники.

Серіал розповідає про учня середньої школи Отіса Мілберна, мати якого є відомим фахівцем з сексології та психології відносин.

Вже через кілька днів навчання Мілберн відкриває в собі талант допомагати іншим учням з їх сексуальними проблемами, після чого він вирішує робити це за гроші.

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Другий сезон Сексуального виховання також складається з восьми серій, кожна з яких триває близько 50 хвилин.

У день виходу серіалу для перегляду доступні відразу всі серії, в яких немає окремих назв.

До слова, стрімінговий сервіс Netflix ухвалив рішення продовжити серіал Відьмак на другий сезон ще до прем’єри першої частини.