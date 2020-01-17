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Вийшов саундтрек-трейлер фільму Хижі птахи з Харлі Квін

Cаундтрек-трейлер Хижих птахів розповідає про команду супергероїнь на чолі з Харлі Квін.

Альбом з саундтреками до фільму вийде 7 лютого. У ньому буде 15 треків від Холзен, Шарлотти Лоуренс, Мейсі Пітерс, Doja Cat, Saweetie & Galxara і інших виконавиць.

За сюжетом Хижі птахи вступають в боротьбу з босом злочинного світу Готема, бізнесменом Романом Сіонісом.

Головні ролі в картині зіграли Марго Роббі, Мері Елізабет Уінстед, Джурні Смоллетт-Белл, а також Юен МакГрегор і інші.

Читайте: Хижі птахи: в мережу злили новий тизер фільму з Марго Роббі

Раніше в мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерки, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.

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