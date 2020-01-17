Cаундтрек-трейлер Хижих птахів розповідає про команду супергероїнь на чолі з Харлі Квін.
Альбом з саундтреками до фільму вийде 7 лютого. У ньому буде 15 треків від Холзен, Шарлотти Лоуренс, Мейсі Пітерс, Doja Cat, Saweetie & Galxara і інших виконавиць.
За сюжетом Хижі птахи вступають в боротьбу з босом злочинного світу Готема, бізнесменом Романом Сіонісом.
Головні ролі в картині зіграли Марго Роббі, Мері Елізабет Уінстед, Джурні Смоллетт-Белл, а також Юен МакГрегор і інші.
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Раніше в мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерки, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.
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