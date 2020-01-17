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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Знадобиться операція: Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком

Відома телеведуча Алла Мазур розповіла, як проходить її лікування від раку.

Ведуча зазначила, що планувала звернутися до шанувальників з фінальною  доброю новиною про перемогу, але вирішила підтримати всіх тих, хто бореться з тяжкою хворобою.

– Четверта хімія мені далась легше, ніж попередні три, хоч сил ще небагато. Побічні ефекти – традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій – і операція, – написала Алла Мазур.

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Також телеведуча радить всім не здаватися, не закриватися від світу, вчасно проходити обстеження, та оперативно починати лікування.

Крім того, вона зазначила, що хворі не повинні відмовляти від підтримки рідних і близьких.

Нагадаємо, у листопаді телеведуча Алла Мазур зізналася, що в неї виявили злоякісну пухлину.

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