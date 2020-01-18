Таке рідко побачиш! Танець Ніколаєва та Пугачової потрапив на відео

Композитор Ігор Ніколаєв 17 січня відсвяткував свій 60-й день народження. Серед гостей було багато зірок, зокрема і давня подруга Алла Пугачова.

На ювілеї Маестро та Примадонна танцювали під пісню Ірини Аллегрової Золото любви, написану Ніколаєвим у співавторстві з Ігорем Крутим.

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Зворушливе відео записав та виклав в Instagram продюсер Йосип Пригожин.

– Таке рідко можна побачити. Танець двох легенд та друзів, – підписав ролик Пригожин.

Танець викликав багато емоцій серед підписників продюсера:

– Приємно подивитися на двох великих людей! Прекрасно і романтично! Цей танець, подарований Аллою на день народження Ігорю, дорогий подарунок душі та серця. Дуже гарні! Аллу Борисівну взагалі не впізнати, така молода, ніби їй 35 років. Спочатку думала, що це старша дочка Ігоря.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв та Алла Пугачова дружать вже більше 30 років. У 1984 році Примадонна вперше виконала пісні авторства Маестро, який грав на клавішних у Рециталі.

Нещодавно відомий латвійський композитор Раймонд Паулс святкував своє 84-річчя.

Відео: Иосиф Пригожин