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Матриця-4: у новий фільм може повернутися Ламбер Вільсон

З’явилася інформація, що в новому фільмі Матриця-4 зіграє Ламбер Вільсон, які вже знімався у другій частині франшизи.

Актор грав Меровінга – лідера організованого злочинного синдикату, який управляє контрабандною мережею, що надає притулок для вигнаних програм.

Відомо, що актор вже веде переговори з творцями нової стрічки.

Читайте: Вийшов саундтрек-трейлер фільму Хижі птахи з Харлі Квін

До слова, в четвертій частині Матриці також зіграють Кіану Рівз, Ях’я Абдул-Матін II, Керрі-Енн Мосс і Ніл Патрік Харріс.

Режисером фільму виступить Лана Вачовскі. Зйомки стартують у 2020 році.

Раніше Факти ICTV писали, що другий трейлер другого сезону серіалу Сексуальне виховання (Sex Education) опублікували на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Фото: Dreamstime

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