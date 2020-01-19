Стали відомі всі номінанти на премію Американської кіноакадемії Оскар в 2020 році. Спеціальну церемонію оголошення провели актори Джон Чо та Іссай Рей.
Найбільшу кількість номінацій, одинадцять отримала стрічка Джокера від режисера Тодда Філліпса.
По десять номінацій одразу у трьох фільмів: 1917, Ірландець та Одного разу… в Голлівуді. В шести категоріях на перемогу претендують стрічки: Кролик Джоджо, Маленькі жінки, Шлюбна історія та Паразити.
Читайте: Джокер, Ірландець чи Кролик Джоджо: хто отримає Оскар (ГОЛОСУВАННЯ)
Повний список претендентів на нагороди 92-ї кінопремії Оскар виглядає так:
Найкращий фільм:
- Ірландець
- 1917
- Джокер
- Одного разу…в Голлівуді
- Паразити
- Аутсайдери
- Маленькі жінки
- Кролик Джоджо
- Шлюбна історія
Найкращий актор:
- Леонардо Ді Капріо – Одного разу… в Голлівуді
- Адам Драйвер – Шлюбна історія
- Хоакін Фенікс – Джокер
- Джонатан Прайс – Два Папи
- Антоніо Бандерас – Біль і слава
Найкраща актриса:
- Синтія Еріво – Гаррієт
- Скарлетт Йоханссон – Шлюбна історія
- Сірша Ронан – Маленькі жінки
- Шарліз Терон – Скандал
- Рене Зеллвегер – Джуді
Найкращий режисер:
- Пон Чжун Хо – Паразити
- Сем Мендес – 1917
- Тодд Філліпс – Джокер
- Мартін Скорсезе – Ірландець
- Квентін Тарантіно – Одного разу… в Голлівуді
Найкращий актор другого плану:
- Том Хенкс – Прекрасний день по сусідству
- Ентоні Хопкінс – Два Папи
- Аль Пачіно – Ірландець
- Джо Пеші – Ірландець
- Бред Пітт – Одного разу… в Голлівуді
Найкраща актриса другого плану:
- Кеті Бейтс – Справа Річарда Джуелла
- Лора Дерн – Шлюбна історія
- Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо
- Флоренс П’ю – Маленькі жінки
- Марго Роббі – Скандал
Найкращий адаптований сценарій:
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькі жінки
- Два Папи
Найкращий оригінальний сценарій:
- 1917
- Ножі наголо
- Шлюбна історія
- Паразити
- Одного разу… в Голлівуді
Найкраща робота оператора:
- Маяк
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
- Джокер
- Ірландець
Найкраща робота художника-постановника:
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
- Паразити
- Ірландець
- Кролик Джоджо
Найкращий дизайн костюмів:
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Маленькі жінки
- Одного разу… в Голлівуді
- Джокер
Найкращий монтаж:
- Аутсайдери
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Паразити
Найкращий композитор:
- Джокер
- Маленькі жінки
- Шлюбна історія
- Зоряні війни: Скайуокер. Схід
- 1917
Найкраща пісня:
- I Can not Let You Throw Yourself Away – Історія іграшок 4
- (I’m Gonna) Love Me Again – Рокетмен
- Stand Up – Гаррієт
- I’m Standing With You – Прорив
- Into The Unknown – Холодне серце 2
Найкращі візуальні ефекти:
- 1917
- Месники: Фінал
- Ірландець
- Король Лев
- Зоряні війни: Скайуокер. Схід
Найкращий грим і зачіски:
- Скандал
- Малефісента: Володарка темряви
- Джуді
- Джокер
- 1917
Найкраще зведення звуку:
- Ford проти Ferrari
- До зірок
- Джокер
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
Найкращий монтаж звуку:
- Ford проти Ferrari
- Джокер
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
- Зоряні війни: Скайуокер. Схід
Найкращий фільм іноземною мовою:
- Паразити
- Тіло Христове
- Країна меду
- Біль і слава
- Знедолені
Найкращий анімаційний фільм:
- Клаус
- Історія іграшок 4
- Як приручити дракона 3
- Втрачене ланка
- Я втратив тіло
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
- Дочка
- Котбуль
- Незабутньо
- Волохата любов
- Сестра
Найкращий документальний фільм:
- Американська фабрика
- Печера
- Грань демократії
- Для Сами
- Країна меду
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- У відсутності
- Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)
- Життя захоплює мене
- Супермен з Сент-Луїса
- Іди, біжи, ча-ча
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
- Братство
- Футбольний клуб нафти
- Вікно навпроти
- Sorria
- Сестра
Церемонія вручення премії Оскар у 2020 пройде в ніч з 9-го на 10-е лютого. Також Факти ICTV розповідали, де пройде церемонія вручення статуеток Оскар.