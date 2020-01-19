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Помер гітарист гурту Ляпіс Трубецкой Руслан Владико

Відомий музикант і гітарист гурту Ляпіс Трубецькой Руслан Владико помер у Мінську, після піврічного перебування у комі через те, що його побили в липні 2019 року.

Влітку минулого року гітариста побили і пограбували в Мінську, після чого він впав у кому. Владико помер, не приходячи до тями.

Про смерть музиканта повідомив продюсер гурту.

Про час і місце церемонії прощання з музикантом інформації поки немає.

Нагадаємо, гітарист гуртів Ляпіс Трубецкой і Trubetskoy Руслан Владико впав у кому після нападу невідомого зловмисника.

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