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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Що відомо про гітариста гурту Ляпіс Трубецкой Руслана Владико

Гітарист гурту Ляпіс Трубецькой Руслан Владико помер у Мінську. Музикантові було 47 років.

Руслан Владико народився 12.07.1972 року. Він був автором пісень та одним з засновників гурту Ляпіс Трубецкой.

Від фанатів музикант отримав прізвисько Пан Руслан.

Владико грав з Ляпісом понад 25 років – до розпаду гурту у 2014-му.

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Потім Руслан Владико став гітаристом в проекті Trubetskoy.

Відомо, що у музиканта залишився маленький син.

Нагадаємо, музикант перебував у комі з червня 2019 року, коли на нього напали в Мінську і пограбували.

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