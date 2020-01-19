Гітарист гурту Ляпіс Трубецькой Руслан Владико помер у Мінську. Музикантові було 47 років.
Руслан Владико народився 12.07.1972 року. Він був автором пісень та одним з засновників гурту Ляпіс Трубецкой.
Від фанатів музикант отримав прізвисько Пан Руслан.
Владико грав з Ляпісом понад 25 років – до розпаду гурту у 2014-му.
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Потім Руслан Владико став гітаристом в проекті Trubetskoy.
Відомо, що у музиканта залишився маленький син.
Нагадаємо, музикант перебував у комі з червня 2019 року, коли на нього напали в Мінську і пограбували.
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