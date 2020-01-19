Тімур Мірошниченко вдруге став татом – перше фото

Ведучий Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко став татом вдруге. Малюк з’явився на світ 19 січня.

Перше фото сина Мірошниченко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

– День, якого ми так чекали! 19 січня 2020 року, 12.25. Мірошниченко Марко Тімурович, – написав у пості ведучий.

Ведучий зазначив, що хлопчик важить 3 740 г, а його зріст 55 см.

Пологи пройшли у приватній клініці в Києві. Раніше там народжували Джамала, Наталка Карпа, Світлана Тарабарова.

Читайте: Вона сказала Так! Добринін зробив пропозицію переможниці Холостяка

У госпіталь пара вирушили близько 6 ранку, а вже в 12.57 позувала в мережі з новонародженим сином.

Раніше Факти ICTV писали, що Віктор Павлік невдовзі одружиться з Катериною Реп’яховою. Його молода наречена розповіла, що весілля заплановане на літо 2020 року.

Фото: timur.miroshnychenko