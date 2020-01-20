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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Адель вперше за п’ять років випустить альбом

Популярна 31-річна співачка Адель має намір випустити новий альбом.

За словами її агента Люсі Дікінс та менеджера Джонатана Дікінса, Адель нарешті випустить нові пісні в 2020 році після п’ятирічної перерви.

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У жовтні 2019 року припущення про те, що Адель вийде на сцену, виявилося помилковим. На це бурхливо відреагували шанувальники.

Останній альбом зірки 25 вийшов у листопаді 2015 року. Було продано 22 млн примірників у всьому світі.

До альбому 25 Адель випустила альбоми 21 в 2011 році та 19 в 2008-му.

Раніше Факти ICTV писали, що Адель очолила топ-10 найбагатших молодих співачок Британії.

Джерело: Daily Mail

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