13 січня американська кіноакадемія оголосила списки номінантів на найпрестижнішу кінопремію Оскар у 2020 році.

Претенденти змагатимуться за заповітні статуетки Оскар у 24-х номінаціях.

Найбільшу кількість номінацій, одинадцять, отримав фільм-переможець Венеціанського кінофестивалю Джокер від режисера Тодда Філліпса. Одразу у десяти категоріях змагатимуться три фільми: Ірландець, 1917 та Одного разу…в Голлівуді.

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На перемогу у головній номінації на Найкращий фільм претендують відразу дев’ять стрічок: Ірландець, 1917, Джокер, Одного разу…в Голлівуді, Паразити, Аутсайдери, Маленькі жінки, Кролик Джоджо та Шлюбна історія.

Факти ICTV підготували голосування і пропонують вам обрати своїх фаворитів у головних номінаціях на Оскар 2020.