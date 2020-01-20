У Лос-Анджелесі пройшла 26-а церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Award).

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Лауреати премії Screen Actors Guild Award:

Найкращий акторський склад в ігровому кіно – Паразити.

Найкраща чоловіча роль – Хоакін Фенікс у фільмі Джокер.

Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт у фільмі Одного разу… у Голлівуді.

Найкраща жіноча роль – Рене Зеллвегер у фільмі Джуді.

Найкраща жіноча роль другого плану – Лора Дерн у фільмі Шлюбна історія.

За акторські роботи на телеекрані премії акторської гільдії удостоєні серіали Корона і Дивовижна місіс Мейзел.

За ролі в драматичному серіалі нагороду отримали Дженніфер Еністон (Ранкове шоу) і Пітер Дінклейдж (Гра престолів).

За роль в комедійному серіалі члени акторської гільдії відзначили Тоні Шелуба (Дивовижна місіс Мейзел) і Фібі Уоллер-Брідж (Погань).

Виконавець головної ролі у фільмі Ірландець Роберт Де Ніро отримав нагороду за внесок у професію.

До слова, у 2020 році церемонія Оскар пройде знову без ведучого, як і в 1989 та 2019 роках. Таке рішення ухвалили після успіху у минулому році.