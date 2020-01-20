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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Греммі-2020 – список номінантів премії

Церемонія нагородження музичної премії Греммі-2020 відбудеться 26 січня у Лос-Анджелесі. Цьогоріч серед номінантів лідерами стали Lizzo, Біллі Айлиш, Lil Nas X, Аріана Гранде, H.E.R. і Фіннеас О’Коннелл.

Серед інших претендентів на премію опинилися такі зірки, як Леді Гага, Бейонсе, Тейлор Свіфт і Лана Дель Рей.

Шанси забрати найбільше статуеток має американська співачка Lizzo, яка номінована у восьми номінаціях. А от популярна Біллі Айліш претендує на шість нагород.

Список номінацій Греммі-2020 у основній категорії публікують Факти ICTV.

Читайте: YUNA 2020 року – список номінантів премії

Запис року:

  • Hey, Ma – Bon Iver
  • Bad guy – Біллі Айліш
  • 7 rings – Аріана Гранде
  • Hard Place – H.E.R.
  • Talk – Khalid
  • Old Town Road – Lil Nas X за участю Біллі Рей Сайруса
  • Truth Hurts – Lizzo
  • Sunflower – Post Malone і Swae Lee

Альбом року:

  • І, І – Bon Iver
  • Norman Fucking Rockwell – Лана Дель Рей
  • When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш
  • Thank U, Next – Аріана Гранде
  • I Used to Know Her – H.E.R.
  • 7 – Lil Nas X
  • Cuz I Love You – Lizzo
  • Father of the Bride – Vampire Weekend

Пісня року

  • Always Remember Us This Way – Леді Гага
  • Bad guy – Біллі Айлиш
  • Bring My Flowers Now – Tanya Tucker
  • Hard Place – H.E.R.
  • Lover – Тейлор Свіфт
  • Norman Fucking Rockwell – Лана Дель Рей
  • Someone You Loved – Lewis Capaldi
  • Truth Hurts – Lizzo

Кращий новий виконавець

  • Black Pumas
  • Біллі Айліш
  • Lil Nas X
  • Lizzo
  • Maggie Rogers
  • Rosalía
  • Tank and the Bangas
  • Yola

До слова, раніше Факти ICTV публікували список номінантів на кінопремію Оскар 2020.

Фото: Recording Academy/GRAMMYs

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