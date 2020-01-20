Церемонія нагородження музичної премії Греммі-2020 відбудеться 26 січня у Лос-Анджелесі. Цьогоріч серед номінантів лідерами стали Lizzo, Біллі Айлиш, Lil Nas X, Аріана Гранде, H.E.R. і Фіннеас О’Коннелл.

Серед інших претендентів на премію опинилися такі зірки, як Леді Гага, Бейонсе, Тейлор Свіфт і Лана Дель Рей.

Шанси забрати найбільше статуеток має американська співачка Lizzo, яка номінована у восьми номінаціях. А от популярна Біллі Айліш претендує на шість нагород.

Список номінацій Греммі-2020 у основній категорії публікують Факти ICTV.

Читайте: YUNA 2020 року – список номінантів премії

Запис року:

Hey, Ma – Bon Iver

Bad guy – Біллі Айліш

7 rings – Аріана Гранде

Hard Place – H.E.R.

Talk – Khalid

Old Town Road – Lil Nas X за участю Біллі Рей Сайруса

Truth Hurts – Lizzo

Sunflower – Post Malone і Swae Lee

Альбом року:

І, І – Bon Iver

Norman Fucking Rockwell – Лана Дель Рей

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш

Thank U, Next – Аріана Гранде

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You – Lizzo

Father of the Bride – Vampire Weekend

Пісня року

Always Remember Us This Way – Леді Гага

Bad guy – Біллі Айлиш

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Hard Place – H.E.R.

Lover – Тейлор Свіфт

Norman Fucking Rockwell – Лана Дель Рей

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Truth Hurts – Lizzo

Кращий новий виконавець

Black Pumas

Біллі Айліш

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

До слова, раніше Факти ICTV публікували список номінантів на кінопремію Оскар 2020.

Фото: Recording Academy/GRAMMYs