Церемонія нагородження музичної премії Греммі-2020 відбудеться 26 січня у Лос-Анджелесі. Цьогоріч серед номінантів лідерами стали Lizzo, Біллі Айлиш, Lil Nas X, Аріана Гранде, H.E.R. і Фіннеас О’Коннелл.
Серед інших претендентів на премію опинилися такі зірки, як Леді Гага, Бейонсе, Тейлор Свіфт і Лана Дель Рей.
Шанси забрати найбільше статуеток має американська співачка Lizzo, яка номінована у восьми номінаціях. А от популярна Біллі Айліш претендує на шість нагород.
Список номінацій Греммі-2020 у основній категорії публікують Факти ICTV.
Читайте: YUNA 2020 року – список номінантів премії
Запис року:
- Hey, Ma – Bon Iver
- Bad guy – Біллі Айліш
- 7 rings – Аріана Гранде
- Hard Place – H.E.R.
- Talk – Khalid
- Old Town Road – Lil Nas X за участю Біллі Рей Сайруса
- Truth Hurts – Lizzo
- Sunflower – Post Malone і Swae Lee
Альбом року:
- І, І – Bon Iver
- Norman Fucking Rockwell – Лана Дель Рей
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш
- Thank U, Next – Аріана Гранде
- I Used to Know Her – H.E.R.
- 7 – Lil Nas X
- Cuz I Love You – Lizzo
- Father of the Bride – Vampire Weekend
Пісня року
- Always Remember Us This Way – Леді Гага
- Bad guy – Біллі Айлиш
- Bring My Flowers Now – Tanya Tucker
- Hard Place – H.E.R.
- Lover – Тейлор Свіфт
- Norman Fucking Rockwell – Лана Дель Рей
- Someone You Loved – Lewis Capaldi
- Truth Hurts – Lizzo
Кращий новий виконавець
- Black Pumas
- Біллі Айліш
- Lil Nas X
- Lizzo
- Maggie Rogers
- Rosalía
- Tank and the Bangas
- Yola
До слова, раніше Факти ICTV публікували список номінантів на кінопремію Оскар 2020.