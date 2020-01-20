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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Хто увійшов до складу журі нацвідбору на Євробачення 2020

Телеканали СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я членів журі, які будуть оцінювати учасників національного відбору на Євробачення 2020.

У лютому місце за суддівським столом займуть народна артистка України Тіна Кароль, народний артист Андрій Данилко та продюсер Віталій Дроздов. 

– Однозначно ми співоча нація, вміємо створювати музику світового рівня. Я точно проти того, щоби ставити перед творчими людьми спортивні нормативи і стирати їхню особистість бажанням золотої медалі. За підсумком довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні,  зазначила Тіна Кароль.

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До слова, Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні 2006 в Афінах та привезла додому 7 місце.

– Ось вже п’ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво і конкурентоспроможно представлена на Євробаченні,  зазначив Андрій Данилко.

Третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні ТАВР Медіа, генеральний директор Хіт ФМ Віталій Дроздов.

Данилко в образі Вєрки Сердючки завоював друге міце на міжнародному пісенному конкурсі.

Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта.

Прямі ефіри нацвідбору на Євробачення 2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).

Нагадаємо, відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

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