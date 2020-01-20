Катя Chilly стала учасницею національного відбору на Євробачення 2020.

Катерина Кондратенко (справжнє ім’я) народилася в місті Києві 12 липня 1978 року. На телеекрани Катя потрапила у 1986 році – концерт Діти Чорнобиля. Однак перша слава до співачки прийшла у 1996 року, коли артистка представила свій матеріал, який відразу викликав великий ажіотаж. Артистка міксувати фольклорні мотиви з електронною музикою.

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Крім того, інтерес до української співачки почала проявляти й закордонна публіка. У 1997 році президент MTV Біл Роуді запросив співачку взяти участь у програмах цього каналу. Також творчість Каті Chilly відзначили на різних міжнародних фестивалях, зокрема на Fringe.

У 1998 році вийшов дебютний альбом Каті Chilly Русалки in da House.

Однак прорив стався, коли співачка в березні 2001 року дала в Лондоні 40 концертів. Виступ у прямому ефірі транслювала компанія BBC.

У 2003 році вийшов сингл Понад хмарами, записаний разом з лідером гурту Тартак Сашком Положинським.

У 2005 році Катя представила публіці сингл Півні, а вже в 2006 році випустила студійний альбом Я – молода.

Після 2010 року про співачку все менше чутно в медіа просторі, відомо, що вона працювала над новим акустичним матеріалом.

У 2017 році Катя Chilly з’явилася на одному з українських талант шоу, на якому посіла друге місце.

Раніше Факти ICTV писали, що стартував продаж квитків на півфінали Національного відбору на Євробачення 2020, які відбудуться 8 та 15 лютого 2020 року.

Фото: Катя Chilly