У сім’ї plus-size моделі Ешлі Грем та її чоловіка відеооператора Джастіна Ервіна народився син. Цією радісною подією вона поділилася з підписниками в Instagram.

Ешлі Грем повідомила, що народила свого першого сина 18 січня о 18.00. Ім’я хлопчика поки невідоме.

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До слова, Ешлі Грем 32-річна plus-size модель. Вона є є яскравою представницею руху Health at Every Size, який покликаний любити людину за природну красу незалежно від її параметрів.

На своїй сторінці в Instagram Ешлі не раз ділилася відео та фото, на яких позувала повністю голою, демонструючи, як змінилася її фігура за час вагітності.

Нагадаємо, про вагітність Ешлі Грем стало відомо у серпні 2019 року.

Фото: A S H L E Y G R A H A M