Оргкомітет національного відбору на Євробачення 2020 оголосив список учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Перший півфінал відбору пройде 8 лютого, а другий – 15 лютого. Фінал відбудеться 22 лютого.
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Варто зазначити, що поки невідомо, в якій черзі виступатимуть артисти. Про це стане оголосять після жеребкування.
Україну на Євробаченні 2020 представить хтось із 16 претендентів, однак для початку варто ознайомитися, з якими пісня вони боротимуться на нацвідборі.
Assol
Cloudless – Drown me down
Fo Sho
Garna – Who we are?
GIO
Go-A
Jerry Heil
MoonZoo
TVORCHI
Олександр Порядинський – Savior
Гурт О
Девід Аксельрод
Катя Чилі
Марина Круть
Еліна Іващенко – Get up
KHAYAT
Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.