Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує тішити шанувальників фотографіями мексиканських канікул, які вона проводить разом зі своїм чоловіком Потапом.
– Пограємо? Хочу подарувати подаруночок комусь із вас, бо обожнюю вас! – написала Каменських.
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Також співачка анонсувала конкурс для підписників, зазначивши, що переможця чекає сувенір з Мексики.
– Мексика – це іспаномовна країна, яка подарувала світові текілу, шоколад, перець чилі та серіали, а я хочу подарувати мексиканський сувенір одному з вас! – зазначила Настя.
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Поиграем? Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU Мексика – это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! Кому первому удасться написать вертикально MEXICO – получит Это должно выглядеть вот так M E X I C O каждый комментарий – одна буква! ⠀ Удачи А победителя объявлю в моих сториз. Поэтому подписывайтесь и следите
Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських навіть під час відпочинку в Мексиці підтримує фігуру та займається спортом.