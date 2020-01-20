Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує тішити шанувальників фотографіями мексиканських канікул, які вона проводить разом зі своїм чоловіком Потапом.

– Пограємо? Хочу подарувати подаруночок комусь із вас, бо обожнюю вас! – написала Каменських.

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Також співачка анонсувала конкурс для підписників, зазначивши, що переможця чекає сувенір з Мексики.

– Мексика – це іспаномовна країна, яка подарувала світові текілу, шоколад, перець чилі та серіали, а я хочу подарувати мексиканський сувенір одному з вас! – зазначила Настя.

Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських навіть під час відпочинку в Мексиці підтримує фігуру та займається спортом.