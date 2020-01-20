Який прес! Дорофеєва похизувалась стрункою фігурою

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва під час зимових канікул на Домінікані радує шанувальників новими знімками.

Солістка групи Время и Стекло відпочиває разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

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На опублікованому в Instagram знімку зірка з’явилася в легкому брючному костюмі, під яким видно леопардовий купальник.

– Напевно багато хто з моїх підписників вже і не юзають фотоальбоми. І можна вже не відчувати незручне почуття, коли хтось із твоїх друзів приходить в гості і мама насамперед дістає фотоальбом і показує твої “найвдаліші” фотки, – написала Дорофєєва.

Також зірка зазначила, що раніше шансів добре вийти на фото практично не було.

Дорофєєва заінтригувала шанувальників і написала, що на її сторінці в Instagram є невдалі і забавні знімки, але доберуться до них тільки найтерплячіші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 20 Янв 2020 в 5:29 PST

Раніше Факти ICTV писали, що Дорофеєва показала фото без білизни на пляжі.