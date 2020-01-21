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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Ані Лорак та Міша Марвін – Ухожу: текст пісні

Українська співачка Ані Лорак та Міша Марвін випустили нову спільну пісню Ухожу.

Послухати її можна на офіційних YouTube-каналах артистів.

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Факти ICTV пропонують ознайомитися з текстом пісні.

Текст пісні Ухожу (Ані Лорак та Міша Марвін)

Сочинил я тебя, написал стихами

Рисовал я тебя голыми руками

А зря, а зря, ты не моя

Хоть и в любви мне клялась

И как, прошло, все мимо нас сначала

Любви такой ты в жизни не встречала,

Но теперь все равно

Друг другу все сказали давно

 

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

 

Не вернешь обратно то, что упустил

Догонять напрасно, отпусти, отпусти

Чувства догорели, пусто на душе

Понимаю, тебе было больно,

Но любовь живет в тебе

 

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Я просто ухожу навсегда

Я не могу простить тебя

Знаю, ты поймешь, ты поймешь меня

Я просто ухожу

Ухожу навсегда

Раніше Факти ICTV писали, що Ані Лорак записала привітання з Різдвом.

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