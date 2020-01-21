Гроші чи політика? Чому артисти, які підтримують Кремль, їдуть в Україну

Починаючи з 2014 року, відколи було окуповано Крим та розпочалася війна на Донбасі, неодноразово змінювались і правила перетину українського кордону.

Є не один десяток скандалів, коли російським артистам відмовляли у в’їзді до України.

Вони часто кажуть, що культура поза політикою і головним призначенням артиста є дарувати людям щастя, незалежно від їх громадянства.

Читайте: Персона нон грата: російському актору Ярмольнику заборонили в’їзд в Україну

Проте водночас виступають на прокремлівських концертах, їздять до окупованого Криму, нівелюючи українське законодавство, та підтримують бойовиків “ЛДНР”.

– Концерти російських артистів в Україні – це зовсім не про фінанси. Географічно Росія є найбільшою країною світу, тому два-три міста в Україні навряд змінять загальну суму заробітку артистів. Я вбачаю у цьому зрозумілий політичний крок і культурне розмивання кордонів. Так вони помічають нашу територію як свою. Це суто політичний жест ігнорування війни між нами, – заявив адвокат Андрій Білицький.

Після співпраці СБУ з Мінкультом з’явився офіційний Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зараз у списку – 150 осіб.

Серед них – багато культурних діячів СРСР, а також сучасні російські артисти, що порушили Конституцію України. Перелік оновлюється на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Кожен охочий може залишити інформацію про порушників на сайті Мінкульту: потрібно долучити медіа-матеріали з виступів артистів у Криму чи в ОРДЛО.

– Бували випадки, коли російські артисти оскаржували рішення про заборону на в’їзд через суд. Свого часу це вдалося актору Федору Добронравову і реперу Максу Коржу. Суд визнав протиправною заборону на їх в’їзд в Україну. У будь-якому разі вплинути на ситуацію можуть лише самі українці. Чи виникне у прокремлівських артистів бажання приїхати сюди – насамперед питання порожньої зали, – зазначив Білицький.

Недавно Факти ICTV розповідали, як через георгіївську стрічку молдаванину заборонили в’їзд в Україну.