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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Гризуть нігті та колупаються в носі: у яких зірок є шкідливі звички

Шкідливі звички притаманні не тільки звичайним людям, а й зіркам. Наприклад, співачка Брітні Спірс і футболіст Девід Бекхем гризуть нігті, а актриса Сара Джессіка Паркер кусає губи і щоки.

У зірок українського шоу-бізнесу також вистачає шкідливих звичок.

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Телеведучий Слава Соломко зізнався, що іноді колупається в носі і хоче себе від цього відучити.

Актриса Ірма Вітовська розповіла, що іноді курить сигарети і на емоціях може вживати погані слова.

Актриса Олеся Жураковська запевняє, що всі люди мають погані звички. За її словами, одні люди намагаються позбутися, а інші просто з ними живуть.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Брітні Спірс потрапила у психіатричну лікарню через пережитий стрес, пов’язаний з хворобою її батька.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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