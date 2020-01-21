Прем’єра романтичного реаліті Холостяк 10 сезон відбудеться у березні на каналі СТБ.
Його головний герой – пілот і власник льотної школи в Маямі (США).
Ім’я холостяка тримається в таємниці, проте відомо, що він ставить собі захмарні цілі та легко досягає їх, підкорюючи небо за штурвалом літака.
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Тепер він мріє підкорити серце дівчини і літати на крилах кохання.
До речі, нещодавно Микита Добринін зробив пропозицію своїй обраниці та переможниці шоу Холостяк 9 Дарині Квітковій.
Джерело: СТБ
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