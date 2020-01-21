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Холостяком Х сезону стане пілот

Прем’єра романтичного реаліті Холостяк 10 сезон відбудеться у березні на каналі СТБ.

Його головний герой – пілот і власник льотної школи в Маямі (США).

Ім’я холостяка тримається в таємниці, проте відомо, що він ставить собі захмарні цілі та легко досягає їх, підкорюючи небо за штурвалом літака.

Читайте: Фінал Холостяка 9: як розвивалися стосунки Даші та Микити

Тепер він мріє підкорити серце дівчини і літати на крилах кохання.

До речі, нещодавно Микита Добринін зробив пропозицію своїй обраниці та переможниці шоу Холостяк 9 Дарині Квітковій.

Джерело: СТБ

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