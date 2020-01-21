Памела Андерсон таємно вийшла заміж за 74-річного продюсера – ЗМІ

Фотомодель і актриса Памела Андерсон таємно вийшла заміж за 74-річного продюсера фільму Зірка народилася Джона Пітерса.

Про церемонію одруження повідомила сама актриса, надіславши до редакції видання зворушливі вірші.

Читайте: Модель, актриса та секс-символ 90-х. Топ-5 відвертих знімків Памели Андерсон (18+)

– Тут всюди красиві дівчата. Я міг би зробити свій вибір, але протягом 35 років я хотів тільки Памелу. Вона зводить мене з розуму – в хорошому сенсі, – сказав Пітерс.

Андерсон і Пітерс провели приватну церемонію в Малібу 20 січня.

Раніше Факти ICTV писали, що Памела Андерсон розірвала стосунки зі своїм нареченим, футболістом збірної Франції Аділем Рамі.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: kinopoisk